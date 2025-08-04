Tüm Türkiye'yi vurması beklenen sağanak yağışlar yurdu teğet geçti
Meteoroloji yeni haftanın hava durumu tahminlerini açıkladı. Bu hafta neredeyse tüm Türkiye'yi etkisi alması beklenen yağışlı havanın sadece Karadeniz illerimizde etkili olacağı açıklanırken, hava sıcaklıklarının da yurt genelinde artacağı açıklandı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
4 - 10 Ağustos tarihleri arası Türkiye geneli hava tahmin haritaları...