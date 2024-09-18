Tüm zamanların rekoru kırıldı: bu setörde çalışan ihtiyacı sürekli artıyor
Temmuz ayı itibarıyla inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı 1 milyon 848 bin kişiye ulaşarak, sektördeki istihdam açısından tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 3,4 artışla 15 milyon 889 bin 385 kişiye yükseldi.
Sektörler bazında incelendiğinde en yüksek artışlardan birisi inşaatta yaşandı. İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 1 milyon 847 bin 922'ye çıktı.
TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI
Bu artışla inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ SEKTÖRÜNDE DE REKOR
Öte yandan, gayrimenkul faaliyetleri sektöründe çalışan kişi sayısı da 124 bin 274 ile tüm zamanların rekor seviyesi olarak kayıtlara geçti, sektörde istihdam edilen kişi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı.
Sektör temsilcileri son verileri AA muhabirine değerlendirdi.