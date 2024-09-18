Tüm zamanların rekoru kırıldı: bu setörde çalışan ihtiyacı sürekli artıyor

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ SEKTÖRÜNDE DE REKOR

Öte yandan, gayrimenkul faaliyetleri sektöründe çalışan kişi sayısı da 124 bin 274 ile tüm zamanların rekor seviyesi olarak kayıtlara geçti, sektörde istihdam edilen kişi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı.

Sektör temsilcileri son verileri AA muhabirine değerlendirdi.