TÜMAD’dan Şeffaflık ve Sürdürülebilirliğe Güçlü Vurgu
Türkiye’nin modern madencilik vizyonunu sahaya taşıyan TÜMAD Madencilik, Balıkesir’in İvrindi ilçesinde önemli bir katılımcı sürece daha imza attı. İvrindi Altın ve Gümüş Madeni Tesisi’nde planlanan kapasite artışı kapsamında düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Halkı Bilgilendirme Toplantısı, Değirmenbaşı Köyü’nde geniş katılımla gerçekleştirildi.
Katılımcı Demokrasi, Yerelden Yükseldi
Toplantıya; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, bölge halkı, siyasi partilerin temsilcileri, yerel yöneticiler, çevre ve ekoloji dernekleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı. Sadece bir bilgilendirme toplantısı olmanın ötesine geçen buluşma, halkın söz hakkını kullandığı, öneri ve eleştirilerini doğrudan ilettiği bir demokratik diyalog platformuna dönüştü. Toplantı salonuna alınan çevre ve ekoloji örgütü yöneticileri tek tek söz alarak kapasite artışına ilişkin görüşlerini dile getirdi ve sorularını şirket yöneticilerine yöneltti.
TÜMAD: “Doğaya, Topluma ve Geleceğe Karşı Sorumluluğumuzun Bilincindeyiz”
Toplantıda TÜMAD Genel Müdür Yardımcısı Ali Burak Aktaş ve Entegre Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik Müdürü Bilge Küçükaytan, şirketin sürdürülebilirlik politikalarını ve çevresel duyarlılığını içeren kapsamlı sunumlar yaptı. TÜMAD yetkilileri, katılımcıların tüm sorularını içtenlikle yanıtlayarak sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü ortaya koydu.
Altın Sadece Bir Maden Değil, Bir Sorumluluktur
TÜMAD, üretim faaliyetlerini yalnızca ekonomik değil; çevresel ve toplumsal sorumluluk çerçevesinde yürüttüğünü vurguladı. Şirketin temel ilkeleri arasında şeffaflık, katılımcılık ve sürdürülebilirlik ilk sıralarda yer alıyor.
Yeni Hedef: 35 Ton Altın, Genişleyen Bir Vizyon
2016’da alınan ÇED Olumlu Kararı ile 835,53 hektarlık alanda yürütülen faaliyetler, kapasite artışıyla birlikte 1.287 hektara çıkarılacak. Proje ömrü boyunca yaklaşık 35 ton altın eşleniği üretim hedefleniyor. Bu üretimin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından stratejik ön alım hakkı kapsamında satın alınması öngörülüyor.