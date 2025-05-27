TÜMAD’dan Şeffaflık ve Sürdürülebilirliğe Güçlü Vurgu

Katılımcı Demokrasi, Yerelden Yükseldi

Toplantıya; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, bölge halkı, siyasi partilerin temsilcileri, yerel yöneticiler, çevre ve ekoloji dernekleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı. Sadece bir bilgilendirme toplantısı olmanın ötesine geçen buluşma, halkın söz hakkını kullandığı, öneri ve eleştirilerini doğrudan ilettiği bir demokratik diyalog platformuna dönüştü. Toplantı salonuna alınan çevre ve ekoloji örgütü yöneticileri tek tek söz alarak kapasite artışına ilişkin görüşlerini dile getirdi ve sorularını şirket yöneticilerine yöneltti.