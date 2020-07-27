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  3. 27 Temmuz 2020 09:50

Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te kazılar başlıyor

Çorum kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Alacahöyük'te 1935 yılında başlatılan arkeolojik kazılar, durdurulmuştu. Yaklaşık 3 yıllık aranın ardından kazı çalışmaları yeniden başlıyor.

Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te kazılar başlıyor

Çorum kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Alacahöyük'te 1935 yılında başlatılan arkeolojik kazılar, durdurulmuştu. Yaklaşık 3 yıllık aranın ardından kazı çalışmaları yeniden başlıyor.

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Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te kazılar başlıyor

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tayfun Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında 15 kişilik ekip görev alacak.

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Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te kazılar başlıyor

Tunç Çağı'na ait 13 kral mezarının da bulunduğu Alacahöyük'e gelen ekip üyeleri, kazı yapılması planlanan bölgelerde temizlik, bakım ve planlama çalışması başlattı. Ekibin değerlendirmeleri sonucunda kazılara geçilecek.

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Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te kazılar başlıyor

ESERLER MÜZEDE SERGİLENİYOR Alacahöyük'te 1935 yılından bu yana gerçekleştirilen kazılarda bulunan tarihi eserler aynı yerdeki müzede sergileniyor. Alacahöyük Müzesi'nde Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit ve Frig dönemlerine ait eserler yer alıyor.

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