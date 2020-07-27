Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te kazılar başlıyor
Çorum kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Alacahöyük'te 1935 yılında başlatılan arkeolojik kazılar, durdurulmuştu. Yaklaşık 3 yıllık aranın ardından kazı çalışmaları yeniden başlıyor.
Çorum kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Alacahöyük'te 1935 yılında başlatılan arkeolojik kazılar, durdurulmuştu. Yaklaşık 3 yıllık aranın ardından kazı çalışmaları yeniden başlıyor.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tayfun Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında 15 kişilik ekip görev alacak.
Tunç Çağı'na ait 13 kral mezarının da bulunduğu Alacahöyük'e gelen ekip üyeleri, kazı yapılması planlanan bölgelerde temizlik, bakım ve planlama çalışması başlattı. Ekibin değerlendirmeleri sonucunda kazılara geçilecek.