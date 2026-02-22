Tunca ve Meriç yatağından çıktı: Tarım arazileri ve köy yolları sular altında!
Edirne’de etkili olan kuvvetli yağışlar ve komşu ülke Bulgaristan’daki baraj kapaklarının açılması, Tunca ve Meriç nehirlerini taşma noktasına getirdi. Nehir yataklarından taşan sular tarım arazilerini göle çevirirken, bölgedeki kritik durum dron kameralarına yansıdı.
Edirne, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava ve Bulgaristan’daki baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte yeniden taşkın kabusuyla yüzleşiyor. Tunca ve Meriç nehirlerindeki su seviyesi, ölçüm istasyonlarında kritik eşikleri aşarak geniş bir alanda taşkına neden oldu.
Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, Tunca Nehri üzerindeki ölçüm istasyonunda debi 161 metreküp/saniyeye çıkarak "turuncu alarm" seviyesine yükseldi.
Meriç Nehri'nde ise suyun gücü korkutucu boyutlara ulaştı:
Kirişhane İstasyonu: 1088 m³/saniye
İpsala İstasyonu: 1230 m³/saniye
Dron ile yapılan çekimlerde, nehir yataklarına yakın hobi bahçelerinin ve ekili tarım arazilerinin tamamen suyla kaplandığı görüldü. Yerleşim alanlarının sınırına kadar dayanan suyun, devasa bir alana yayıldığı gözlendi.