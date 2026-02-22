Tunca ve Meriç yatağından çıktı: Tarım arazileri ve köy yolları sular altında!

Edirne, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava ve Bulgaristan’daki baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte yeniden taşkın kabusuyla yüzleşiyor. Tunca ve Meriç nehirlerindeki su seviyesi, ölçüm istasyonlarında kritik eşikleri aşarak geniş bir alanda taşkına neden oldu.