Tunceli Devlet Hastanesi'nde büyük panik! Hastalar tahliye edildi
Tunceli Devlet Hastanesi'nde çıkan yangında binanın içi dumanla doldu. Hastalar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiye söndürüldü.
Kaynak: DHA
Tunceli Devlet Hastanesi’nin zemin katında oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hastanenin içini duman kapladı.
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İhbarla hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Hastanede tedavi gören yaklaşık 40 hasta ise sedyelerle ve yataklarla hastanenin açık otopark alanına tahliye edildi.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Binanın içine dolan dumanın tahliyesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. (DHA)
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