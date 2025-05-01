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  4. Tunceli Devlet Hastanesi'nde büyük panik! Hastalar tahliye edildi

Tunceli Devlet Hastanesi'nde büyük panik! Hastalar tahliye edildi

Tunceli Devlet Hastanesi'nde çıkan yangında binanın içi dumanla doldu. Hastalar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiye söndürüldü.

Kaynak: DHA
Tunceli Devlet Hastanesi'nde büyük panik! Hastalar tahliye edildi - Resim: 1

Tunceli Devlet Hastanesi’nin zemin katında oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hastanenin içini duman kapladı.

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Tunceli Devlet Hastanesi'nde büyük panik! Hastalar tahliye edildi - Resim: 2

İhbarla hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Tunceli Devlet Hastanesi'nde büyük panik! Hastalar tahliye edildi - Resim: 3

Hastanede tedavi gören yaklaşık 40 hasta ise sedyelerle ve yataklarla hastanenin açık otopark alanına tahliye edildi.

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Tunceli Devlet Hastanesi'nde büyük panik! Hastalar tahliye edildi - Resim: 4

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Binanın içine dolan dumanın tahliyesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. (DHA)

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