Tunceli'de teröristlere ait 15 sığınak imha edildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20 Ekim ile 12 Kasım tarihleri arasında teröristlere yönelik Tunceli merkez, Çemişgezek, Mazgirt, Pülümür ve Hozat ilçeleri kırsalında operasyonlar düzenlendiği belirtildi.