Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlık çalışanları için yürüdü

60 KİLOMETREYİ 10 SAATTE KAT ETTİ

Boynuna Türk bayrağı asarak Pertek ilçesinde olan adasından Tunceli merkeze doğru yola çıkan ve ilerlemiş yaşına rağmen yaklaşık 60 kilometrelik mesafeyi 10 saatte kat eden Abay, "Bana 'Robinson Crusoe' diyorlar. Ben adada tek başıma yaşarım. Yol güzergahımdaki Pertek Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla görüşüp, onlar için yürüdüğümü söyledim. Daha sonra polis ve askerlerle görüştüm, onların da aşı olması için yürüdüğümü belirttim. Kadınlara zulüm yapılmasın, her gün kalpleri ve dişleri kırılmasın. Ben de bu duruma tepki için yürüyorum. Annelerimizin ayağının altını öperim onlar bir tanedir. Corona virüs sürecinde 400 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Ben de onlar için yürüyorum" dedi.