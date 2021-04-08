Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlık çalışanları için yürüdü
Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü'ndeki adaya yıllar önce yerleşen ve bölge halkının ''Robinson Crusoe'' dediği Ziya Abay (84), sağlık çalışanları, kadına şiddet ve kolluk kuvvetleri için 60 kilometrelik yol yürüdü.
Eşini 1995 yılında trafik kazasında kaybeden 4 çocuk babası Ziya Abay, emekli olduktan sonra Eskişehir'den memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine gelerek, Keban Baraj Gölü havzasının ortasında yaklaşık 80 dönüm büyüklüğündeki ağaç olmayan adayı keşfetti ve adayı meyve ağaçlarıyla yeşile döndürdü.
Abay, yaptığı bu çalışmayla İngiliz yazar Daniel Defoe'nun ünlü roman kahramanı Robinson Crusoe'a benzetildi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ KINAMAK İÇİN YÜRÜDÜ
Bölge halkı tarafından ‘Robinson Crusoe’ olarak tanımlanan Ziya Abay, yaşadığı adadan yola çıkarak 60 kilometre uzaklıktaki Tunceli kent merkezine sağlık çalışanları ve kadına yönelik şiddeti kınamak ile kolluk kuvvetlerinin aşı olması talebiyle yürüdü.
60 KİLOMETREYİ 10 SAATTE KAT ETTİ
Boynuna Türk bayrağı asarak Pertek ilçesinde olan adasından Tunceli merkeze doğru yola çıkan ve ilerlemiş yaşına rağmen yaklaşık 60 kilometrelik mesafeyi 10 saatte kat eden Abay, "Bana 'Robinson Crusoe' diyorlar. Ben adada tek başıma yaşarım. Yol güzergahımdaki Pertek Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla görüşüp, onlar için yürüdüğümü söyledim. Daha sonra polis ve askerlerle görüştüm, onların da aşı olması için yürüdüğümü belirttim. Kadınlara zulüm yapılmasın, her gün kalpleri ve dişleri kırılmasın. Ben de bu duruma tepki için yürüyorum. Annelerimizin ayağının altını öperim onlar bir tanedir. Corona virüs sürecinde 400 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Ben de onlar için yürüyorum" dedi.