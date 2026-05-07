Tünel kapatan düğün magandalara rekor ceza!
Gaziantep'te tüneli trafiğe kapatarak konvoy yapan ve kutlama yapan araç sahiplerine emniyetten ders niteliğinde bir ceza geldi. Sosyal medyaya düşen görüntüleri ihbar kabul eden ekipler, tespit edilen araçlara toplam 720 bin TL para cezası kesti. Sadece para cezasıyla kalmayan yaptırımlar kapsamında araçlar 120 gün trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de el konuldu.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bulunan 100. Yıl Tünelleri, geçtiğimiz günlerde trafik güvenliğini hiçe sayan bir düğün konvoyunun "eğlence" mekanına dönüştü. Ancak bu keyfi hareket, hem cüzdanları yaktı hem de ehliyetleri uçurdu. Edinilen bilgilere göre, 7 araçtan oluşan konvoy tünel içerisinde durarak trafiği tamamen durdurdu. Diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan grup, müzik eşliğinde kutlama yaparken o anları da kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, titiz bir çalışma yürüterek plaka tespitlerini gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler neticesinde, plakası kesinleşen 4 araca "Tünel İçerisinde Diğer Araçların Geçişini Zorlaştıracak Şekilde Konvoy Yapmak" suçundan ceza yağdı.
Her bir araç sahibine ayrı ayrı 180 bin TL olmak üzere toplamda 720 bin TL idari para cezası uygulandı. Emniyetin uyguladığı yaptırım para cezasıyla da sınırlı kalmadı. "Trafik terörü" olarak adlandırılan eyleme karışan 4 araç 120 gün boyunca trafikten men edildi, sürücülerin ehliyetlerine 120 gün süreyle el konuldu. Gaziantep Emniyeti, olayda yer alan diğer 3 aracın plaka tespiti ve sürücü kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. Yetkililer, trafik akışını engelleyen ve kamu düzenini bozan bu tür eylemlere karşı sıfır tolerans gösterileceğini bir kez daha vurguladı.