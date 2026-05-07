Tünel kapatan düğün magandalara rekor ceza!

Her bir araç sahibine ayrı ayrı 180 bin TL olmak üzere toplamda 720 bin TL idari para cezası uygulandı. Emniyetin uyguladığı yaptırım para cezasıyla da sınırlı kalmadı. "Trafik terörü" olarak adlandırılan eyleme karışan 4 araç 120 gün boyunca trafikten men edildi, sürücülerin ehliyetlerine 120 gün süreyle el konuldu. Gaziantep Emniyeti, olayda yer alan diğer 3 aracın plaka tespiti ve sürücü kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. Yetkililer, trafik akışını engelleyen ve kamu düzenini bozan bu tür eylemlere karşı sıfır tolerans gösterileceğini bir kez daha vurguladı.