Tünelde dehşet aları! 7 kişinin yaralandığı kafa kafaya kaza anı kamerada
Artvin-Erzurum kara yolundaki tünelde meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı trafik kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı. Şerit ihlali yapan bir kamyonetin, karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştığı o dehşet anları saniye saniye kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz gün Artvin-Erzurum kara yolunun 7’nci kilometresinde bulunan bir tünelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş. idaresindeki kamyonet, tünel içerisinde seyir halindeyken şerit ihlali yaparak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen A.B. yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.
Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Kazada sürücüler M.Ş. ve A.B.’nin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan O.B., Ş.A., M.Ö., D.Ü. ve S.Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Artvin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazanın ardından incelenen tünel içi güvenlik kameraları, kazanın oluş şeklini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Görüntülerde, M.Ş. yönetimindeki kamyonetin kendi şeridinden çıkarak karşı şeride girdiği ve karşıdan gelen hafif ticari araca hızla çarptığı görülüyor.
Çarpışmanın etkisiyle araçların savrulduğu anlar, tüneldeki trafik güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlattı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.