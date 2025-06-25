Tüp bayisinde büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü
Kütahya'da bir tüp bayisinde meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
Kütahya'da Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde 3 katlı binanın giriş katında bulunan ve tüp satan iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
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Patlamada nedeniyle ilk belirlemelere göre, iş yerinde bulunan 8 kişi yaralandı.
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İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik tedbiri aldı.
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Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi ve Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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