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Tüp bayisinde büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü

Kütahya'da bir tüp bayisinde meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA / İHA
Tüp bayisinde büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

Kütahya'da Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde 3 katlı binanın giriş katında bulunan ve tüp satan iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

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Tüp bayisinde büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

Patlamada nedeniyle ilk belirlemelere göre, iş yerinde bulunan 8 kişi yaralandı.

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Tüp bayisinde büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik tedbiri aldı.

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Tüp bayisinde büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi ve Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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