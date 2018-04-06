Türbeyi terörist mezarlığına çevirmişler

Güvenlik güçleri, teröristlere ait mezar taşlarını da kaldırarak, türbeyi yeniden vatandaşların ziyareti için uygun hale getirdi. Bölgedeki operasyon sürüyor. Lavike Ğerib'in, Hazreti Nuh Peygamber zamanında yaşadığı, onu görmek için 7 yıl yürüdüğü ve "Hazreti Nuh'un gemisinin indiği yer" olarak bilinen bölgede hayatını kaybettiği rivayet ediliyor.