Turgut Özal mezarı başında anıldı

"HER GÜN ARTAN BİR ACI VE ÖZLEM"



Tören öncesinde kısa bir açıklama yapan Semra Özal, "Her gün artan bir acı ve özlem. Anlatması çok zor bir duygu bu" dedi. Ahmet Özal ise, "Allah mutlaka hepimizin onun yolunda gitmesini sağlayacaktır inşallah" diye konuştu.