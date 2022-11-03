Turist akınına uğruyor: Kilosu 100 bin TL'den satılıyor

AVRUPA'DAN ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Ziyaretçilerin oldukça yoğun olduğunu ifade Yılmaz, “Hafta sonu özellikle çok kalabalık. Bu 3 haftalık süreçte 50-60 bin kişi tarlamızı ziyaret etti. Bu yıl özellikle Avrupalı turist daha çok geliyor. Arap müşterilerimizde çok fazla. Bunun haricinde Avrupa’dan çok gelen ziyaretçi var. Artık Safranbolu’da safranın yetiştirildiğini çoğu öğrenmiş. Sırf tarlaları görmek, fotoğraf çekmek veya safran satın almak için bölgemize geliyorlar” diye konuştu.