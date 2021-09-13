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Turist otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Muğla'da tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Bodrum'dan aldığı Ukraynalı turistleri Denizli'ye götüren Aziz Ç. yönetimindeki tur otobüsü, Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkisinde karşı şeride geçerek, Cihan D. idaresindeki öğrenci servisiyle çarpıştı.
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Tarlaya devrilen otobüsün sürücüsü Aziz Ç. kaza yerinde yaşamını yitirdi, ilk belirlemelere göre otobüs ve servisteki 35 kişi yaralandı.
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Yaralılar, Muğla ve Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
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