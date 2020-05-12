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  3. 12 Mayıs 2020 13:51

Turistik kent Amasra'ya corona virüs giremedi

6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçe merkezinde, 11 Mart tarihinden bugüne koronavirüs vakası görülmedi.

Turistik kent Amasra'ya corona virüs giremedi

6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçe merkezinde, 11 Mart tarihinden bugüne koronavirüs vakası görülmedi.

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Turistik kent Amasra'ya corona virüs giremedi

İlçede, kaymakamlık ve belediyenin aldığı tedbirler sayesinde vatandaşlar evlerinden çıkmayarak, kurallara uydu. Hafta sonu ilçenin giriş çıkışları kapatıldı.

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Turistik kent Amasra'ya corona virüs giremedi

Bugüne kadar Amasra'da kaymakamlık ve belediye tarafından 10 bin maske dağıtıldı. İlçede kurulan yöresel pazar yerinde vatandaşların eldiven, maske ve sosyal mesafe kuralarına uyulduğu görüldü.

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Turistik kent Amasra'ya corona virüs giremedi

Geçen yıl 1 milyona yakın turist ağırlayan tarihi ve turistik ilçede hiç vakanın olmaması herkesi sevindirdi.

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