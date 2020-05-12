Turistik kent Amasra'ya corona virüs giremedi
6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçe merkezinde, 11 Mart tarihinden bugüne koronavirüs vakası görülmedi.
6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçe merkezinde, 11 Mart tarihinden bugüne koronavirüs vakası görülmedi.
İlçede, kaymakamlık ve belediyenin aldığı tedbirler sayesinde vatandaşlar evlerinden çıkmayarak, kurallara uydu. Hafta sonu ilçenin giriş çıkışları kapatıldı.
Bugüne kadar Amasra'da kaymakamlık ve belediye tarafından 10 bin maske dağıtıldı. İlçede kurulan yöresel pazar yerinde vatandaşların eldiven, maske ve sosyal mesafe kuralarına uyulduğu görüldü.