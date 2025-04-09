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Turistik tren seferlerine bir yenisi daha eklendi: İlk sefer 11 Nisan'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Diyarbakır arasında turizm amaçlı işletilecek Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin lk seferine 11 Nisan Cuma günü çıkacağını duyurdu.

Kaynak: DHA
Turistik tren seferlerine bir yenisi daha eklendi: İlk sefer 11 Nisan'da - Resim: 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan Cuma günü Ankara'dan yeni sezonun ilk seferine çıkacağını duyurdu. 

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Turistik tren seferlerine bir yenisi daha eklendi: İlk sefer 11 Nisan'da - Resim: 2

Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır arasında turizm odaklı hizmet verecek trenin, yolculuk boyunca bölgenin kültürel ve tarihi dokusunu deneyimleme fırsatı sunacağını belirtti. 

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Turistik tren seferlerine bir yenisi daha eklendi: İlk sefer 11 Nisan'da - Resim: 3

Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplam 8 sefer yapacağını belirten Uraloğlu, "Ankara'dan cuma günleri, Diyarbakır'dan ise pazar günleri hareket edecek trenimiz, 2 haftada bir karşılıklı sefer düzenleyecek. 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde planlanan seferleriyle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak" dedi.

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Turistik tren seferlerine bir yenisi daha eklendi: İlk sefer 11 Nisan'da - Resim: 4

'KÜLTÜRÜN RAYLARLA BULUŞTUĞU BİR PROJE'

Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin rotası hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Ankara'dan hareket edecek trenin, Malatya'da 3 saatlik bir mola vereceğini belirtti. Uraloğlu, "Bu süre zarfında yolcular Malatya'nın tarihi ve kültürel alanlarını gezebilecek. Dönüş yolculuğunda ise Diyarbakır'dan hareket edecek trenimiz, Elazığ'ın Yolçatı istasyonunda 4 saatlik bir duruş yapacak. Böylece yolcular, Malatya'da ve Yolçatı'da verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak" ifadelerini kullandı.

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