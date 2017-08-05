Turistin gözü Kaşta

Antalya'nın en batısındaki ilçe olan, dağların yeşili ile Akdeniz'in mavisi arasına yerleşen Kaş, doğal güzellikleri ile kendisine hayran bırakıyor. Yaz nüfusu 100 bini geçen Kaş'a gelenler, mavinin onlarca tonunu barındıran denizine girmenin yanı sıra dalış, yamaç paraşütü ya da Likya yolunda yürüyüş yapıyor. Likya uygarlığına başkentlik yapmış Patara ve Xanthos gibi antik kentleri geziyor.

