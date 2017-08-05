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  3. 05 Ağustos 2017 16:20

Turistin gözü "Kaş"ta

Turistin gözü Kaşta

Berrak, temiz ve mavinin farklı tonlarının bulunduğu deniziyle ünlü Antalya'nın Kaş ilçesi, turizm çeşitliliği ile son yıllarda dikkati çekiyor.

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Turistin gözü Kaşta

Antalya'nın en batısındaki ilçe olan, dağların yeşili ile Akdeniz'in mavisi arasına yerleşen Kaş, doğal güzellikleri ile kendisine hayran bırakıyor. Yaz nüfusu 100 bini geçen Kaş'a gelenler, mavinin onlarca tonunu barındıran denizine girmenin yanı sıra dalış, yamaç paraşütü ya da Likya yolunda yürüyüş yapıyor. Likya uygarlığına başkentlik yapmış Patara ve Xanthos gibi antik kentleri geziyor.

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Turistin gözü Kaşta

Turkuaz rengi ile dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda denize girmenin keyfini yaşayan tatilciler ayrıca ilçenin sedir ormanlarıyla kaplı yaylalarını gezerek huzur buluyor.

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Turistin gözü Kaşta

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Likya'nın en önemli merkezi, liman kenti olan Kaş'ta 60 kilometreyi aşan sahil bandının bulunduğunu belirtti.

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