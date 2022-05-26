Turistler akın akın geliyor: Dünyada ikinci, Türkiye'de birinci!

Nilüfer ve göl laleleri, endemik bitki örtüsü, başta dişbudak olmak üzere diğer ağaç türleri, kuş ve balık çeşitleri barındıran longoz, yılın her döneminde farklı bir güzelliğe bürünüyor. Bir süre önce Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesine geçen longoz, yapılan düzenleme ve değişikliklerle görenleri kendisine hayran bırakan bir görünüme kavuştu.