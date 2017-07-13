Yarı denizaltıyla Ege'nin derinliklerine iniyorlar
Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistler, yarı denizaltıyla düzenlenen turlarla Ege'nin derinliklerinde yolculuk yapıyor.
Yarı denizaltının kaptanı Yusuf Dirmil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl başladıkları turlara talebin yüzde 100 arttığını söyledi.
İnsanların düşüncelerini hayata geçirince mutlu olduğunu anlatan Dirmil, Ege'nin derinliklerini görenlerin hayranlıklarını gizleyemediğini dile getirdi.
Dirmil, yarı denizaltıyı tur teknesi yaparak, cesaret edilemeyen bir atılımı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yarı denizaltının ortağı Murat Kuyumcu ise teknenin dizaynının ve mavi tur yapmasının ilgiyi artırdığını kaydetti.