Yarı denizaltıyla Ege'nin derinliklerine iniyorlar

Turistlerden turlara birçok kez katılanlar olduğuna değinen Kuyumcu, "2016'da 9 bin civarında misafirimize deniz altını gösterdik." dedi. Marmaris'e tatile gelen Vedat Çaka da turun çok heyecanlı olduğunu, denizin altında balıkları yakından görmenin mutluluk verdiğini söyledi.



