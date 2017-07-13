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  3. 13 Temmuz 2017 12:00

Yarı denizaltıyla Ege'nin derinliklerine iniyorlar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistler, yarı denizaltıyla düzenlenen turlarla Ege'nin derinliklerinde yolculuk yapıyor.

Yarı denizaltıyla Ege'nin derinliklerine iniyorlar

Yarı denizaltının kaptanı Yusuf Dirmil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl başladıkları turlara talebin yüzde 100 arttığını söyledi.

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Yarı denizaltıyla Ege'nin derinliklerine iniyorlar

İnsanların düşüncelerini hayata geçirince mutlu olduğunu anlatan Dirmil, Ege'nin derinliklerini görenlerin hayranlıklarını gizleyemediğini dile getirdi.

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Yarı denizaltıyla Ege'nin derinliklerine iniyorlar

Dirmil, yarı denizaltıyı tur teknesi yaparak, cesaret edilemeyen bir atılımı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yarı denizaltının ortağı Murat Kuyumcu ise teknenin dizaynının ve mavi tur yapmasının ilgiyi artırdığını kaydetti.

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Yarı denizaltıyla Ege'nin derinliklerine iniyorlar

Turistlerden turlara birçok kez katılanlar olduğuna değinen Kuyumcu, "2016'da 9 bin civarında misafirimize deniz altını gösterdik." dedi. Marmaris'e tatile gelen Vedat Çaka da turun çok heyecanlı olduğunu, denizin altında balıkları yakından görmenin mutluluk verdiğini söyledi.

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