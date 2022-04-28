Turistler görmek için can atıyor: Mağara gibi görünüyor ama...

Meksika'daki Playa del Amor plajı, etkileyici yapısı ve eşsiz güzelliğiyle görenleri etkisi altına alan bir güzelliğe sahip. Bu gizli plaj, Meksika'nın yemyeşil ve ıssız Marieta adalarından birinde yer alıyor. Ve ne ilginçtir ki bu saklı cennet bir bombalama sonucu tesadüfen bulunuyor.