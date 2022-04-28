Turistler görmek için can atıyor: Mağara gibi görünüyor ama...
Meksika'nın Marieta Adaları'nda bombamala sonucu tesadüfen tespit edilen "gizli kumsal" ya da Aşıklar Plajı (Playa del amor) olarak bilinen Marieta'a muhteşem görüntüsü ile ilgi çekiyor.
Tarihi kalıntıları kadar bulunduğu coğrafi konum sebebiyle doğal güzellikleri de barındıran ülkede bombalama sonucu bulunan ve "Saklı Plaj" olarak bilinen "Playa Del Amor" turistlerin görmek için can attığı sıra dışı bir yer.
Meksika'daki Playa del Amor plajı, etkileyici yapısı ve eşsiz güzelliğiyle görenleri etkisi altına alan bir güzelliğe sahip. Bu gizli plaj, Meksika'nın yemyeşil ve ıssız Marieta adalarından birinde yer alıyor. Ve ne ilginçtir ki bu saklı cennet bir bombalama sonucu tesadüfen bulunuyor.
Dışarıdan bakıldığında sade bir mağara gibi gözüken bu yerin içinde bir cennet yatıyor. Plaj, farklı görüntüsüyle sıradanlığı yıkmış ve uğrak bir mekan haline gelmiş halde.
Playa del Amor, maceraperestler için popüler bir turistik mekan durumunda. Hatta bu ilginç yere birkaç tur şirketi günlük geziler düzenliyor.