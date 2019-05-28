Turistler sahile akın etti
Hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçülen Antalya’da yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti. Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü.
Hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçülen Antalya’da yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti.
Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü.
Sıcak havada serinlemek isteyen turistler, 150'den fazla ülkeden turist ağırlayan kentte denize girmenin keyfini yaşadı.