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  3. 28 Mayıs 2019 19:36

Turistler sahile akın etti

Hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçülen Antalya’da yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti. Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü.

Turistler sahile akın etti

Hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçülen Antalya’da yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti.

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Turistler sahile akın etti

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü.

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Turistler sahile akın etti

Sıcak havada serinlemek isteyen turistler, 150'den fazla ülkeden turist ağırlayan kentte denize girmenin keyfini yaşadı.

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Turistler sahile akın etti

Plajda güneşlenen ve su sporları yapanların yanı sıra sahil kenarında yürüyüş yapıp, bisiklete binmeyi tercih edenler de oldu.

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