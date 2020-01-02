Turistlerin uğramadığı saklı cennetler
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, turistlerin tercih etmediği doğa harikası yerleri sıraladı. Peki neden bu bölgelere turist gitmiyor ? İşte cevabı...
Avrupa'ya gitmek, Amerika gezilerine çıkmak, Afrika'yı keşfetmek çoğumuzun hayali. Görmediğimiz yeni yerler görmek, yeni kültürleri keşfetmek ise paha biçilemez. Fakat şöyle de bir şey var ki: bu gibi yerler turist sayısı açısından her yıl oldukça fazla turist çekmekte. Peki ya turistlerin gelmediği, belki de adını ilk defa duyacağınız diğer ülkeler? Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, doğa harikası turistsiz bölgeleri sıraladı.
Marshall Adaları
Marshall Adaları ya da resmi adıyla ‘Marshall Adaları Cumhuriyeti’, dünya üzerindeki en büyük su kütlesi olan Pasifik Okyanusu’nda bulunan bir ada devleti. Kumsalları ve doğasıyla ön plana çıkan bölge pek fazla turist çekmiyor. Ülkenin başkenti, 64 tane adanın üzerinde inşa edildiği Majuro’dur. Marshall Adalarının kendi dilleri, İngilizce ve Japonca olmak üzere üç adet resmi dili bulunuyor.
Para birimi olarak da ABD doları kullanılmakta… Bu ülke, bulunduğu coğrafyaya bakılırsa dünyanın en stratejik lokasyonlarından birinde yer alıyor. Birçok devlet tarafından da stratejik nokta olarak düşünülür. Bu ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya ve Avustralya gelir. Zaten bu ülkelerin tamamına yakının geçmişte ve de günümüzde bölgede sahip oldukları ya da başka ifadeyle kolonileştirdikleri devletler bulunur.
Radyasyon oranı Çernobil'den bin kat fazla
Geçen yıl ABD'nin Columbia Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, ABD hükümetinin 1946 ve 1958 yılları arasında bazı mercan adaları üzerinde 67 nükleer test yaptığı Marshall Adaları'ndaki bazı bölgelerdeki radyasyon oranının, nükleer santral kazalarının meydana geldiği Çernobil ve Fukuşima'dan bin kat daha fazla olduğu açıklanmıştı. Araştırmacılar, nükleer testlerin üzerinden 60 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Marshall Adaları'ndaki test yapılan 4 mercan adasındaki radyasyon oranının alarm seviyesinde olduğunu, bazı bölgelerde ölçülen değerlerin, nükleer serpintilerin yaşandığı Çernobil ve Fukuşima santrallerinin çevresinde ölçülen değerlerden 10 ila bin kat fazla olduğunu belirtmişti.