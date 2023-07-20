Türiye'nin turizm cennetinde ''ölümüne'' serinlik!

Antalya'da denize girip serinlemek isteyenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Sahile gelenler çoğunlukla mavi bayraklı ya da işletmelerin bulunduğu plajları tercih etti. Bazıları da Konyaaltı Sahili'ne Muratpaşa ilçesinden giriş noktası olan varyanttaki falezlerin bulunduğu alanda denize girdi.