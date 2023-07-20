Türiye'nin turizm cennetinde ''ölümüne'' serinlik!
Kavurucu sıcakların sürdürdüğü Antalya'da falezlerin zirvesinden atlayarak canlarını hiçe saydı...
Antalya'da denize girip serinlemek isteyenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Sahile gelenler çoğunlukla mavi bayraklı ya da işletmelerin bulunduğu plajları tercih etti. Bazıları da Konyaaltı Sahili'ne Muratpaşa ilçesinden giriş noktası olan varyanttaki falezlerin bulunduğu alanda denize girdi.
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DHA'nın haberine göre falezlerin yakınında denize girenlerden bazıları, kayalıkta, 'Bu alanda yüzmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı uyarı tabelasına aldırmadan, düşüp yaralanma, tırmanırken veya atlarken oluşabilecek sakatlanma riskine rağmen kayalıklardan atladı.
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Falezler ve yakınındaki plaja gelenler zaman zaman adrenalin için falezlere çıkıp 25 metreden denize atlamayı da tercih ediyor. (DHA)
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