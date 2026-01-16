Turizm başkentimizden bir rekor daha... Bu sefer gelenler değil, gidenler rekor kırdı
Türkiye'de geçen yıl 160 milyon dolarlık süs bitkileri ihracatının yüzde 90'ına denk gelen 61 milyon dolarlık bölümü Antalya'dan gerçekleştirildiği açıklanırken resmi rakamlara göre 2025 yılında Antalya'da üretilen 850 milyon dal çiçeğin yüzde 75'i ihraç edildi...
Türkiye genelinde geçen yıl süs bitkileri ve mamulleri ihracatı yüzde 14 artışla 160 milyon dolara, Antalya'da yüzde 5 artışla 61 milyon dolara yükseldi. Bu rakamlarla Türkiye ihracatının yüzde 38'i Antalya'dan yapıldı.
Kentte süs bitkilerinin yaklaşık yüzde 75'i ihracata, yüzde 25'i iç pazara yönelik üretildi. Diğer yandan, Türkiye'nin kesme çiçek ihracatının yaklaşık yüzde 90'ı, Antalya'dan yapıldı.
Kentte üretilen çiçeklerin başta Hollanda, Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerine sevkiyatı, şubattan itibaren başlayacak.
2025 yılında 850 milyon dal çiçek üretimi yapıldığını kaydeden ATB Başkanı Ali Çandır, "Süs bitkileri ihracatımız yaklaşık yüzde 14 artışla 160 milyon dolar civarında tamamlandı. Antalya olarak biz 61 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'de süs bitkileri ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını gerçekleştirdik. Özel günler başta olmak üzere bütün Avrupa'ya çiçeklerimizi Antalya'dan gönderiyoruz. Yaklaşık 850 milyon adet çiçek ürettik ve yüzde 75'ini ihraç ettik. Kalan kısmını ise iç piyasaya gönderiyoruz. Dolayısıyla hem dünyadaki insanların sevinçlerini ve acılarını paylaşmalarına hem de ülkemizdeki insanların duygularına eşlik etmelerine vesile oluyoruz" dedi.