Turizm başkentimizden bir rekor daha... Bu sefer gelenler değil, gidenler rekor kırdı

2025 yılında 850 milyon dal çiçek üretimi yapıldığını kaydeden ATB Başkanı Ali Çandır, "Süs bitkileri ihracatımız yaklaşık yüzde 14 artışla 160 milyon dolar civarında tamamlandı. Antalya olarak biz 61 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'de süs bitkileri ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını gerçekleştirdik. Özel günler başta olmak üzere bütün Avrupa'ya çiçeklerimizi Antalya'dan gönderiyoruz. Yaklaşık 850 milyon adet çiçek ürettik ve yüzde 75'ini ihraç ettik. Kalan kısmını ise iç piyasaya gönderiyoruz. Dolayısıyla hem dünyadaki insanların sevinçlerini ve acılarını paylaşmalarına hem de ülkemizdeki insanların duygularına eşlik etmelerine vesile oluyoruz" dedi.