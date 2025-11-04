  1. Anasayfa
  4. Turizm cennetimizde büyük panik: Dev yelkenli karaya oturdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 41 metre boyundaki yelkenli tekne karaya oturdu. Tekne için kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaynak: İHA
Turizm cennetimizde büyük panik: Dev yelkenli karaya oturdu - Resim: 1

Muğla'nın Bodrum ilçesi Eskiçeşme Mahallesi Haremtan Burnu önlerinde seyreden "Aegean Clipper" adlı yelkenli tekne karaya oturdu. 

Turizm cennetimizde büyük panik: Dev yelkenli karaya oturdu - Resim: 2

Hareket edemeyen teknenin kaptanı, gaz vererek tekneyi kendi motor gücüyle kurtarmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

Turizm cennetimizde büyük panik: Dev yelkenli karaya oturdu - Resim: 3

İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye geldi.

Turizm cennetimizde büyük panik: Dev yelkenli karaya oturdu - Resim: 4
