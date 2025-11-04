Turizm cennetimizde büyük panik: Dev yelkenli karaya oturdu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 41 metre boyundaki yelkenli tekne karaya oturdu. Tekne için kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaynak: İHA
Muğla'nın Bodrum ilçesi Eskiçeşme Mahallesi Haremtan Burnu önlerinde seyreden "Aegean Clipper" adlı yelkenli tekne karaya oturdu.
Hareket edemeyen teknenin kaptanı, gaz vererek tekneyi kendi motor gücüyle kurtarmaya çalıştı ama başarılı olamadı.
İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye geldi.
