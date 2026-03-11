Turizm durma noktasında: Geçen sene bugün yer bulunamayan oteller şimdi sinek avlıyor!

Turizmdeki çöküşün arkasında sadece savaş endişesi değil, aynı zamanda para birimlerindeki dengesizlik de yatıyor. Türk Lirası'nın İran Riyali karşısındaki değer kazanması, İranlı turistlerin satın alma gücünü düşürürken, çatışmaların yarattığı belirsizlik de seyahat taleplerini tamamen kesti.

Sektörel Zincirleme Etki: Otelcilik sektöründeki bu durgunluk, giyimden yiyeceğe kadar geniş bir yelpazedeki yerel esnafı da zincirleme bir şekilde etkileyecek.

Tersine Göç: İşletmeci Yüksel, İranlıların onurlu bir duruş sergileyerek ülkelerini savunmak için geri döndüğünü ve savaş riski sona erse bile sezonun geri kalanının zorlu geçeceğini ifade ediyor.