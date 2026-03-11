Turizm durma noktasında: Geçen sene bugün yer bulunamayan oteller şimdi sinek avlıyor!
Orta Doğu'da gün geçtikçe büyüyen savaş İranlı turistlerin Türkiye trafiğini bitirdi. Van'da her yıl Nevruz döneminde tam kapasite çalışan otellerde doluluk oranları yüzde 10'a kadar geriledi. Savaş riski nedeniyle rezervasyonlarını iptal eden İranlı turistlerin yanı sıra, ülkelerindeki ailelerinin yanına dönen İran vatandaşları da sektörde büyük bir durgunluğa neden oldu.
Van'ın turizm ve ticaret hayatını ayakta tutan en önemli unsur olan İranlı turist trafiği, bölgedeki jeopolitik krizler nedeniyle ciddi bir sekteye uğradı. Geçtiğimiz yıllarda Nevruz Bayramı döneminde tam kapasite ile hizmet veren Van otelleri, bu yıl çatışma endişeleri ve ekonomik zorluklar sebebiyle yüzde 10 doluluk oranına dahi ulaşmakta zorlanıyor.
Sektör temsilcisi ve otel işletmecisi Yunus Yüksel, savaşın etkilerinin sadece otellerle sınırlı kalmayacağını vurguladı. "Geçen yıl 777 binden fazla turist ağırlayan Van, bu yıl 1 milyon turist hedefliyordu ancak savaş planları değiştirdi" diyen Yüksel, bölge esnafının ciddi bir ekonomik daralmayla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Turizmdeki çöküşün arkasında sadece savaş endişesi değil, aynı zamanda para birimlerindeki dengesizlik de yatıyor. Türk Lirası'nın İran Riyali karşısındaki değer kazanması, İranlı turistlerin satın alma gücünü düşürürken, çatışmaların yarattığı belirsizlik de seyahat taleplerini tamamen kesti.
Sektörel Zincirleme Etki: Otelcilik sektöründeki bu durgunluk, giyimden yiyeceğe kadar geniş bir yelpazedeki yerel esnafı da zincirleme bir şekilde etkileyecek.
Tersine Göç: İşletmeci Yüksel, İranlıların onurlu bir duruş sergileyerek ülkelerini savunmak için geri döndüğünü ve savaş riski sona erse bile sezonun geri kalanının zorlu geçeceğini ifade ediyor.
Daha önce otel açmayı planlayan yatırımcıların projelerini askıya aldığı, bazı işletmelerin ise kepenk indirdiği bildiriliyor. Sadece turizm değil, ticaretin de merkezi olan Van'da, sektör paydaşları bu olağanüstü durum karşısında yerel yönetimlerden ve ilgili bakanlıklardan destek beklentisi içerisinde.