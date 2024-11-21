Turizmin başkenti Antalya'da kıyamet senaryosu: 25 yıl sonra cennet, cehenneme dönecek

'AKDENİZ'İN 80 SANTİMETRE YÜKSELMESİ BEKLENİYOR'

Özellikle yurt dışındaki bilim insanlarının Akdeniz Bölgesi ile ilgili yaptıkları çalışmaların sonunda Akdeniz ve Antalya'nın tehlike içerisinde olduğunu kaydeden Arüv, "Dünyanın ısınmasıyla birlikte denizlerimiz de ısınıyor. Akdeniz ölçeğinde deniz suyu sıcaklığı 26- 27 derecelere ulaşmış durumda. Fırtına olayları ve büyük hava olayları, deniz üzerinde gerçekleşen olaylardır. Antalya da bu türden hava olaylarına açık bir durumda. Buzulların erimesiyle su seviyesinde de yükselmenin meydana geleceğini biliyoruz. Bu durumda en çok etkilenecek şehirlerden biri de Antalya. 25 yıl sonra Akdeniz'in 80 santimetre yükselmesi bekleniyor. Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar bu yönde. Denizler yükselince suyun karaya doğru bir hareketi olacak. Turistik tesis olarak kullandığımız birçok alanın su altında kalacağını, yer altı sularının tuzlanacağı ve çölleşmenin olacağını tespit edildi ve makalelerde de yer veriliyor" dedi.