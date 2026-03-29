Turizmin başkentinde plaj sezonu öncesi tedirgin eden manzara: Kıyıda görüntülendiler

Geçişin periyodik olduğunu ve her sene tekrarlandığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Geçen sene bu geçiş çok açıktan oldu. Çünkü geçen sene çok poyraz olmadı. Bu yıl kuvvetli yağışlardan sonra aşırı derecede poyraz oldu. Kuzey rüzgarları hakim olduğu için kıyıdaki suyu açığa doğru sürüklediğinden dolayı, alttan açığın suyunu kıyıya çekti. Dolayısıyla bu çekim neticesi açıktan geçen denizanaları körfeze girdi. Şu anda körfezde çok miktarda denizanası var. Plaj sezonu olmadığı için denize girenler için şimdilik risk yok. Dolayısıyla denize girenler için risk oluşturmuyor. Sadece balıkçılık aktivitelerini biraz zorluyor. Özellikle balıkçı ağlarında çok çıktığı için ağın balık tutma kapasitesini düşürüyor" dedi.