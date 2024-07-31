Türk arkeoloji tarihinde bir ilk: Kiliseden çıkan kafatası herkesi şoke etti

Bilim adamları tarafından yapılan incelemede kafatasının hacı olmak için Kudüs'e giden Ortodoks bir din adamına ait olduğu tespit edilirken, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde üç boyutlu tomografisi çekilen kafatası üzerinde yapılan paleopatolojik araştırmada üzerinde tümöre rastlandı. Yazıtlı kafatası binlerce yıl öncesine ait kafatası kültünün Anadolu'da en geç örneklerinden birisi olmasının yanında en ilginç uygulamalarından birisi olarak da bilim dünyası için önemli bir yer tutuyor. Yazıtlı kafatası, Anadolu coğrafyasında kültürlerin binlerce yıl sonra bile değişse de yok olmadığını ve şekil değiştirerek farklı topluluklarda devam ettiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.