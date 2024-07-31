Türk arkeoloji tarihinde bir ilk: Kiliseden çıkan kafatası herkesi şoke etti
Sinop'ta Balatlar Kilisesi'nde süren arkeolojik kazılarda, Yunan alfabesiyle "Hacı Dimitrakis" isminin yazılı olduğu bir kafatası bulundu. Araştırmalar, bu kişinin Kudüs'e gidip hacı olan bir Ortodoks din adamı olduğunu ortaya koyarken, kafatasında iyi huylu bir tümöre de rastlandı.
Sinop'ta Balatlar Kilisesi'nde yürütülen arkeolojik kazılarda üzerinde Yunan alfabesi harfleriyle 'Hacı Dimitrakis' yazılı kafatası bulundu.
Prof. Dr. Gülgün Köroğlu'nun başkanlığında yürütülen kazılarda kilisenin kemiklik olarak değerlendirilen bölümde bulunan kafa tasının Türkiye'de başka bir örneği bulunmuyor.
Bilim adamları tarafından yapılan incelemede kafatasının hacı olmak için Kudüs'e giden Ortodoks bir din adamına ait olduğu tespit edilirken, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde üç boyutlu tomografisi çekilen kafatası üzerinde yapılan paleopatolojik araştırmada üzerinde tümöre rastlandı. Yazıtlı kafatası binlerce yıl öncesine ait kafatası kültünün Anadolu'da en geç örneklerinden birisi olmasının yanında en ilginç uygulamalarından birisi olarak da bilim dünyası için önemli bir yer tutuyor. Yazıtlı kafatası, Anadolu coğrafyasında kültürlerin binlerce yıl sonra bile değişse de yok olmadığını ve şekil değiştirerek farklı topluluklarda devam ettiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tolga Çırak, Sinop'ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu'nun başkanlığında yürütülen Balatlar Yapı Topluluğu arkeolojik kazılarında kemiklik olarak değerlendirilen bölümde Yunan alfabesi harfleriyle 'Hacı Dimitrakis' yazılı kafatası bulunduğunu belirterek, yazıtlı kafatasının Türkiye'de başka bir örneğinin bulunmadığını açıkladı.
Kurulma aşamasında Roma İmparatorluk hamamı olarak kullanılan kilisenin M.S. 4'cü yüzyıl itibariyle 20'ci yüzyılın sonuna kadar kilise olarak hizmet veren bir yapıya dönüştüğünü anlatan Doç. Dr. Musütafa Tolga Çırak, “Tarihi yapı halk arasında hamam olarak değil daha çok kilise olarak biliniyor. Roma dönemi, Bizans dönemi, Selçuklu ve Osmanlı döneminde yapı topluluğu hizmet alanı olarak kullanılmış. Balatlar Kilisesi geç Osmanlı döneminde 17. Yüzyıldan 20'ci yüzyıla kadar mezarlık alanına dönüşmüş. Özellikle kilesinin bahçesine ve iç taraflarına yoğun bir şekilde gömü yapılmış. Kilise, Ortodoksların mezarlığı haline gelmiş” dedi.