Türk askeri keşif için sınır ötesine geçti
İdlib harekatını başlatan Türkiye, Şeyh Bereket Dağı'na keşif timi gönderdi.
Çatışmasızlık bölgesi ilan edilen Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e harekât başlatıldığını resmen duyuran Türkiye, sınırın diğer tarafına keşif timleri gönderdi.
Reuters haber ajansının Suriyeli bir muhalif komutana dayandırdığı bilgiye göre, keşif timi Şeyh Bereket Dağı'na kadar gitti. Söz konusu dağ, hem Halep hem de Afrin'i tepeden gören bir konuma sahip.
Reyhanlı'dan İdlib'e giren askeri araçların taşıdığı heyetin, Afrin sınırını muhalif gruplardan devralmayı görüştüğü ileri sürülüyor.