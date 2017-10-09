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  3. 09 Ekim 2017 09:49

Türk askeri keşif için sınır ötesine geçti

İdlib harekatını başlatan Türkiye, Şeyh Bereket Dağı'na keşif timi gönderdi.

Türk askeri keşif için sınır ötesine geçti

Çatışmasızlık bölgesi ilan edilen Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e harekât başlatıldığını resmen duyuran Türkiye, sınırın diğer tarafına keşif timleri gönderdi.

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Türk askeri keşif için sınır ötesine geçti

Reuters haber ajansının Suriyeli bir muhalif komutana dayandırdığı bilgiye göre, keşif timi Şeyh Bereket Dağı'na kadar gitti. Söz konusu dağ, hem Halep hem de Afrin'i tepeden gören bir konuma sahip.

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Türk askeri keşif için sınır ötesine geçti

Reyhanlı'dan İdlib'e giren askeri araçların taşıdığı heyetin, Afrin sınırını muhalif gruplardan devralmayı görüştüğü ileri sürülüyor.

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Türk askeri keşif için sınır ötesine geçti

Şeyh Bereket Dağı'nda çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı.

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