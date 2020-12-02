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  3. 02 Aralık 2020 15:21

Türk askerinin Dağlık Karabağ'daki fotoğrafı Rusya'da büyük yankı buldu

Dağlık Karabağ'da Laçın'ın da Azerbaycan'a teslim edilmesiyle Ermenistan'ın tarihi hezimeti tescillendi, Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenler yolları kesti.

Türk askerinin Dağlık Karabağ'daki fotoğrafı Rusya'da büyük yankı buldu

Dağlık Karabağ'da Laçın'ın da Azerbaycan'a teslim edilmesiyle Ermenistan'ın tarihi hezimeti tescillendi, Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenler yolları kesti.

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Türk askerinin Dağlık Karabağ'daki fotoğrafı Rusya'da büyük yankı buldu

44 gün süren savaşın ardından 10 Kasım'da imzalanan anlaşmayla Azerbaycan önce Kelbecer, ardından Ağdam ve son olarak da Laçın'ı tek kurşun atmadan geri aldı.

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Türk askerinin Dağlık Karabağ'daki fotoğrafı Rusya'da büyük yankı buldu

1990'lı yıllardaki işgalden bu yana Ermenistan tarafından işletilen Zod altın yatağı da artık Azerbaycan'ın kontrolünde. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer'deki altın madeninin görüntülerini yayınladı.

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Türk askerinin Dağlık Karabağ'daki fotoğrafı Rusya'da büyük yankı buldu

Başta başkent Bakü olmak üzere Azerbaycan'ın birçok şehrinde bayram havası vardı, insanlar ellerinde bayraklarla zaferi doyasıya kutladı.

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