Türk askerinin Dağlık Karabağ'daki fotoğrafı Rusya'da büyük yankı buldu
Dağlık Karabağ'da Laçın'ın da Azerbaycan'a teslim edilmesiyle Ermenistan'ın tarihi hezimeti tescillendi, Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenler yolları kesti.
Dağlık Karabağ'da Laçın'ın da Azerbaycan'a teslim edilmesiyle Ermenistan'ın tarihi hezimeti tescillendi, Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenler yolları kesti.
44 gün süren savaşın ardından 10 Kasım'da imzalanan anlaşmayla Azerbaycan önce Kelbecer, ardından Ağdam ve son olarak da Laçın'ı tek kurşun atmadan geri aldı.
1990'lı yıllardaki işgalden bu yana Ermenistan tarafından işletilen Zod altın yatağı da artık Azerbaycan'ın kontrolünde. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer'deki altın madeninin görüntülerini yayınladı.