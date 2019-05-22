Türk balıkçı teknesine saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Sahil Güvenlik, ’dur’ ihtarının ardından balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermilerle ateş açtı. Olayda 3 balıkçı yaralanırken, 5 balıkçı da gözaltına alındı. İsabet eden mermiler nedeniyle balıkçı teknesi de battı. Köstence’de hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Türk balıkçıların bugün Türkiye’ye teslim edilmesinin beklendiği bildirildi.