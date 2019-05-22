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  3. 22 Mayıs 2019 13:20

Türk balıkçı teknesine saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Karadeniz'de Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine ateş açtığı ve 3 balıkçının yaralandığıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Türk balıkçı teknesine saldırı görüntüleri ortaya çıktı

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Türk balıkçı teknesine saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Karadeniz’de, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açtığı ve 3 balıkçının yaralandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Türk balıkçı teknesine saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Ordu’nun Perşembe ilçesi Medreseönü balıkçı barınağından Karadeniz'e açılan Türk balıkçılar, önceki gün Köstence açıklarında, uluslararası karasularda Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı.

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Türk balıkçı teknesine saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Sahil Güvenlik, ’dur’ ihtarının ardından balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermilerle ateş açtı. Olayda 3 balıkçı yaralanırken, 5 balıkçı da gözaltına alındı. İsabet eden mermiler nedeniyle balıkçı teknesi de battı. Köstence’de hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Türk balıkçıların bugün Türkiye’ye teslim edilmesinin beklendiği bildirildi.

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