Türk balıkçı teknesine saldırı görüntüleri ortaya çıktı
Karadeniz'de Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine ateş açtığı ve 3 balıkçının yaralandığıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Karadeniz’de, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açtığı ve 3 balıkçının yaralandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Ordu’nun Perşembe ilçesi Medreseönü balıkçı barınağından Karadeniz'e açılan Türk balıkçılar, önceki gün Köstence açıklarında, uluslararası karasularda Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı.
Sahil Güvenlik, ’dur’ ihtarının ardından balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermilerle ateş açtı. Olayda 3 balıkçı yaralanırken, 5 balıkçı da gözaltına alındı. İsabet eden mermiler nedeniyle balıkçı teknesi de battı. Köstence’de hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Türk balıkçıların bugün Türkiye’ye teslim edilmesinin beklendiği bildirildi.