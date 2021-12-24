Türk bayrağı sevgisiyle çıkıp mahsur kaldı, itfaiye yardımına koştu

"MİLLİ DUYGULARLA DEĞİŞTİRME GEREĞİ HİSSEDİYOR"

Kayalıkta mahsur kalan Kederli’nin arkadaşı Gökhan Tuğrul, “Oradaki bayrağın eski olduğunu düşünerek çıktı arkadaş. Yanına yedek bayrak almış değiştirmek için. O bayrağı yenilemek için çıkıyor. Ondan sonra da inemiyor. Orada kalıyor. Beni yarım saat önce aradı. Oradaki bayrağın eski olduğunu görünce milli duygularıyla onu değiştirme gereği hissediyor. Oradan inemeyeceğini düşündüğüm için itfaiyeyi aradım. Oraya ilk defa çıkıyor, bilseydi çıkmazdı” dedi.

"GÖNLÜM RAZI OLMADI"

İtfaiye ve deniz polisi tarafından kurtarılan Abdullah Kederli, "Eski bayrağın orada kalmasına gönlüm razı olmadı. Yeni bayrak alarak tırmandım ve değiştirdim. İnerken biraz korktum ve ekipmanım da yoktu. O yüzden sağ olsun deniz polisi itfaiye yardımıma koştu" diye konuştu. (DHA)