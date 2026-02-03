Türk bayrağına bir saldırı daha! Polis kıskıvrak yakaladı
İstanbul Beylikdüzü'nde bir iş yerinin önünde asılı olan Türk bayrağını indirerek yerde sürükleyen şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı. Polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 07.15 sıralarında Yakuplu Mahallesi'de meydana geldi. Esnaf Furkan A. iş yerinin önüne Türk Bayrağı astı.
Sabah dükkanını açmak isteyen A., Türk bayrağını göremeyince güvenlik kamera kayıtlarına baktı. A. bayrağın bir kişi tarafından indirildiğini görünce polise ihbarda bulundu.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
