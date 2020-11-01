Türk bayrağını öpüp katlayarak indirdi
İzmir'de depremde ilk iki katı çöküp yan yatan binada mahsur kaldığı belirtilen kediyi kurtarmak için arama kurtarma ekipleri, itfaiye aracının sepetiyle 7’nci kata çıktı. Dairede kediye ulaşamayan ekip, dönüşte, bir alt katın balkonunda asılı olan Türk bayrağını aldı, öpüp katlayarak aşağı indirdi.
Ege Denizi'nde, cuma günü saat 14.51'de meydana gelen merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde depremde 17 bina tamamen yıkıldı.
Halen 9 binanın enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Enkaz altındakilerin ailelerinin de umutlu bekleyişleri devam ediyor.
Depremde, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın da ilk iki katı çöktü. Yan yatan binanın çöken bölümlerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.