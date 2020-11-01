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  3. 01 Kasım 2020 23:32

Türk bayrağını öpüp katlayarak indirdi

İzmir'de depremde ilk iki katı çöküp yan yatan binada mahsur kaldığı belirtilen kediyi kurtarmak için arama kurtarma ekipleri, itfaiye aracının sepetiyle 7’nci kata çıktı. Dairede kediye ulaşamayan ekip, dönüşte, bir alt katın balkonunda asılı olan Türk bayrağını aldı, öpüp katlayarak aşağı indirdi.

Türk bayrağını öpüp katlayarak indirdi

Ege Denizi'nde, cuma günü saat 14.51'de meydana gelen merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde depremde 17 bina tamamen yıkıldı. 

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Türk bayrağını öpüp katlayarak indirdi

Halen 9 binanın enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Enkaz altındakilerin ailelerinin de umutlu bekleyişleri devam ediyor.

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Türk bayrağını öpüp katlayarak indirdi

Depremde, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın da ilk iki katı çöktü. Yan yatan binanın çöken bölümlerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 

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Türk bayrağını öpüp katlayarak indirdi

Binanın 7'nci katında bulunan evindeki kedisinin kurtarılmasını isteyen kişinin ihbarını değerlendiren ekipler, sepetli itfaiye aracılığıyla daireye çıktı. Evde arama yapan 2 kişilik ekip, kediyi bulamadı.

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