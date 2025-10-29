Türk bilim insanı geliştirdi: Depreme dayanıklık testinde yeni dönem başlıyor

ULUSLARARASI STANDARTLARDA DEĞERLENDİRME

Yaptıkları test ve saha çalışmalarında binaların risk analizini, yaş ve yapı unsurlarını yapay zeka destekli yazılımın tespit ettiğini belirlediklerini anlatan Prof. Dr. Kutoğlu, “Yapay zeka, bina resmi üzerinden inceleme yaparak Amerikan AFAD’ı diyebileceğimiz, FEMA’nın geliştirdiği ‘hızlı bina değerlendirme formatı’ var. Ona göre binayı incelemeye tabi tutuyor. Bir binada ‘çıkma var mı, yok mu, bina eğimli arazide mi, kısa kolon var mı, binanın yaşı, binanın yapı malzemesi durumu değerlendirilerek binanın ilk başta birinci basamakta değerlendirilmesi yapılabiliyor. Bunlar genelde uzman kişilerce yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu noktalarda okuryazarlıkları yok ama bir deprem ülkesinde her vatandaşın oturduğu ya da satın alacağı bina ile ilgili yapısal zayıflıkları artık öğrenmesi gerekiyor. Biz de arkadaşlarımızla birlikte üniversite olarak vatandaşlarımızın yaşadıkları, satın almayı ya da kiralamayı düşündükleri binalarla ilgili, hem bir ön bilgi sahibi olması hem de binaların durumuyla ilgili farkındalıkların oluşması, okuryazarlıklarının artması bakımından yapay zeka destekli bir uygulama geliştirelim istedik. Çünkü yanınızda her zaman uzman bir kişi olmayabilir. Bu geliştirdiğimiz uygulamayla sadece binanızın resmini veriyorsunuz. Bu tek bir resim de olabilir 10 tane resme kadar girebiliyorsunuz. Ne kadar çok resim girerseniz o kadar iyi sonuç almanız söz konusu. Bir de harita üzerinden binanızın konumunu işaretliyorsunuz, geliştirmiş olduğumuz yapay zeka destekli yazılım binanızın zemin bilgilerini sorguluyor haritalardan. Zemin bilgisini aldıktan sonra binanın görsel değerlendirmesini yapıyor. Yapısal elemanlarında ‘bir düzensizlik, plan bozukluğu, düşey düzensizlik var mı, binada arazi eğimli mi değil mi, binayı zayıflatan yapısal elemanlar var mı, yumuşak kat mesela. Kısa kolon var mı’ gibi binanın yapısal elemanlarını değerlendirip uluslararası standartlarda binanın puanlamasını yapıyor. Size sonucu rapor olarak sunuyor. Tamamen yapay zeka destekli ve oldukça tutarlı sonuçlar ürettiğini çeşitli binaları deneyerek test ettik. Bir deprem ülkesindeyiz herkesin oturduğu zemini bilmesi lazım. herkesin oturduğu binayı tanıması lazım. Bizim amacımız bu geliştirdiğimiz yazılımla, vatandaşlarımız yaşadıkları zemini ve oturdukları binayı daha iyi tanıyacaklar ve gerekirse buradan çıkan raporlara dayanarak daha ileri analizleri testleri istemelerini salık vermek amacımız bu” diye konuştu.