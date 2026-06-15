Türk Boğazları'ndan geçiş ücretine zam geliyor
İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin geçiş ücretlerine gelecek ay yüzde 15 zam yapılması bekleniyor. Montrö Sözleşmesi kapsamında Altın Frank üzerinden hesaplanan yeni tarifeyle ton başı ücret 6,70 dolara yükselecek.
Küresel diplomasi, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı odağında yaşanan müzakerelere odaklanmışken, İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı.
NTV'den Baran Bila'nın aktardığı bilgilere göre, uluslararası deniz ticaretinin en önemli kilit noktalarından olan İstanbul ve Çanakkale boğazlarından ticari gemi geçiş ücretlerine gelecek ay yüzde 15 oranında zam yapılması bekleniyor.
Ton Başı Ücret 6,70 Dolara Yükseliyor
Hali hazırda ton başına 5,83 dolar olarak uygulanan geçiş ücreti, yapılması beklenen yeni zamla birlikte ton başına 6,70 dolara çıkacak. Bu stratejik tarife güncellemesinin, Türkiye'nin kasasına giren döviz gelirlerinde ciddi bir artış yaratması hedefleniyor.
Montrö ve 'Altın Frank' Formülü
Boğazlardan geçiş ücretlerinin belirlenmesinde, 1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin kuralları işletiliyor. Sözleşme gereğince geçiş bedelleri, gemilerin net tonajı esas alınarak 'Altın Frank' değeri üzerinden hesaplanıyor. Uzun yıllar sabit kalan bu değer, 2022 yılından itibaren alınan kararla Altın Frank'ın dolar karşılığının kademeli olarak güncellenmesiyle Türkiye lehine yeniden revize edilmeye başlanmıştı.