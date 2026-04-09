Türk Deniz Kuvvetleri'nden Mavi Vatan'da dev gövde gösterisi!

BELİRLENEN NOKTALARA ATIŞ YAPILDI

Ardından faaliyetler kapsamında; sürüklenen mayın imhası ve kara bombardımanı atışı faaliyetleri gerçekleştirildi. Gün boyunca Akdeniz açıklarında senaryo gereği adada belirlenen noktalara kara bombardıman atışı yapıldı, ardından aynı noktalar helikopterlerle vuruldu. TGC Anadolu'dan kalkan 2 adet Bayraktar TB-3 SİHA'dan yapılan MAM-L atışıyla, su üstündeki hedef tam isabetle vuruldu. Daha sonra hücumbotlar ve süper kobra helikopterler tarafından su üstü hedefine top atışları yapıldı. Tatbikatta hava savunma atışları, kara bombardımanı atışları, deniz hava vasıtalarından güdümlü mermi atışları da gerçekleştirildi. Günün sonunda tatbikata katılan deniz ve hava araçlarının katılımıyla denizde tören geçişi düzenlendi. Törende, TCG Anadolu Gemisi'nin yanından geçen gemi ve uçak personeli, gemideki kuvvet komutanlarına selam vererek geçiş yaptı. Tatbikat, denizde yapılan geçit töreniyle sona erdi.