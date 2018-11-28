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  3. 28 Kasım 2018 14:03

Türk fırkateyni TCG Oruçreis Arnavutluk'ta

Türk fırkateyni TCG Oruçreis Arnavutluk'ta

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, fırkateyn, 25 Ekim-7 Kasım tarihlerinde NATO'nun Norveç'teki Trident Juncture tatbikatında yer almasının ardından, Türkiye'ye dönüş güzergahındaki Dıraç Limanı'nda ziyarete açıldı.

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Türk fırkateyni TCG Oruçreis Arnavutluk'ta

Arnavutluk ziyareti kapsamında TCG Oruçreis fırkateynin güvertesinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz, Arnavutluk Savunma Bakanlığı temsilcileri, Türk ve Arnavut askerler ile ülkedeki Türk vatandaşlar katıldı.

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Türk fırkateyni TCG Oruçreis Arnavutluk'ta

Öte yandan Dıraç Belediye Başkanı Vangjush Dako, ziyaret kapsamında ülkede bulunan TCG Oruçreis fırkateyni komutanı Ahmet Burak Adeli, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği askeri ataşesi Albay Şakir Cumhur Somer ile fırkateyn görevlilerini kabul etti.

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Türk fırkateyni TCG Oruçreis Arnavutluk'ta

Dıraç Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, iki ülke arasında NATO kapsamındaki askeri iş birliği ile iki ülke toplumları arasındaki dostluk konularının görüşüldüğü bildirildi.

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