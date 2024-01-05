Türk halkı ''TFF başkanı istifa etmeli mi?'' sorusuna yanıt verdi

Fenerbahçe ve Galatasaray takımları arasında 30 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta gerçekleşmesi planlanan Süper Kupa Finali farklı krizlere sahne oldu. Maç başlamadan önce İstiklal Marşı, Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk görselleri ile ilgili çıkan dezenformasyon içerikli haberlerin sosyal medyada hızla yayılması ve gerekli açıklamaların yapılamamasıyla yaşanan kriz farklı boyutlara ulaştı. Süper Kupa Finali’nin iptal edilmesiyle noktalanan bu kriz akşamında Areda Survey, Türk halkının yaşananlar hakkında ne düşündüğünü araştırdı. İşte dikkat çeken sonuçlar…