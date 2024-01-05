Türk halkı ''TFF başkanı istifa etmeli mi?'' sorusuna yanıt verdi
Areda Survey, Süper Kupa Finali’ne dair yaşanan krizin akşamında, CAWI yöntemiyle Türkiye genelinde 720 kişinin katılımıyla Türk halkının ne düşündüğünü araştırdı.
Krizden birkaç saat sonra gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 83,9’u Türkiye Süper Kupa Finali’nin Türkiye’de oynanması görüşünde bir araya geliyor. Futbol kulüplerinin maça çıkmayıp yurda dönmesini yüzde 91,5 oranında destekliyor. Katılımcılar, Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) yüzde 65,9 ile yaşanan krizin sorumlusu tutuyor ve yüzde 91,6 ile TFF başkanı istifa etmeli diyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray takımları arasında 30 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta gerçekleşmesi planlanan Süper Kupa Finali farklı krizlere sahne oldu. Maç başlamadan önce İstiklal Marşı, Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk görselleri ile ilgili çıkan dezenformasyon içerikli haberlerin sosyal medyada hızla yayılması ve gerekli açıklamaların yapılamamasıyla yaşanan kriz farklı boyutlara ulaştı. Süper Kupa Finali’nin iptal edilmesiyle noktalanan bu kriz akşamında Areda Survey, Türk halkının yaşananlar hakkında ne düşündüğünü araştırdı. İşte dikkat çeken sonuçlar…
SÜPER KUPA FİNALİ TÜRKİYE'DE OYNANMALIYDI
Kriz akşamında CAWI yöntemiyle Türkiye genelinde gerçekleşen araştırmada, katılımcıların yüzde 83,9’u “Türkiye Süper Kupa Finali yurt dışında değil, Türkiye’de oynanmalıydı” cevabını veriyor. Yüzde 17,1’i ise maçın yurt dışında oynanabileceği görüşünü paylaşıyor.
Araştırmaya göre Türk halkı Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüplerinin maça çıkmamasının sorumlusu olarak ilk sırada yüzde 65,9 ile Türkiye Futbol Federasyonu’nu görüyor. İkinci sırada yüzde 17,3 ile kulüp yönetimleri, üçüncü sırada yüzde 16,8 ile Suudi Arabistan yetkilileri sorumlu tutuluyor.