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  3. 06 Mayıs 2020 01:15

Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tıbbi yetersizlik nedeniyle tedavi edilemeyen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Sudan'ın başkenti Hartum'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tıbbi yetersizlik nedeniyle tedavi edilemeyen 55 yaşındaki Hanefi Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından ülkeye gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

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Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Hartum'a inen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçaktaki özel kıyafetli görevliler, Alsaaha Hastanesi'nden aldıkları Hanefi Aydın'ı, ambulans uçağa yerleştirdi. 

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Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından ambulans uçak, İstanbul'a doğru yola çıktı. 

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Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

20.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na ulaşan uçak genel havacılık terminaline iniş yaptı.

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