Türk Hava Yolları uçağında panik anları: 6 kişi yaralandı
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Taipei seferini gerçekleştiren uçağı, Taipei Havalimanı'na inişine kısa bir süre kala türbülansa yakalandı. Olayda 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi yaralandı.
Türk Hava Yolları uçağı türbülansa girdi, uçaktaki 6 kişi yaralandı.
TÜRBÜLANS İNİŞE KISA SÜRE KALA YAŞANDI
İstanbul-Taipei seferini yapan uçak, Taipei Havalimanı’na inişine kısa bir süra kala türbülansa girdi.
Türbülans nedeniyle 4 yolcu ile 2 kabin görevlisi yaralandı.
THY'DEN AÇIKLAMA YAPILDI
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
UÇAKTA 214 YOLCU VARDI
“TK24 sefer sayılı İstanbul (IST) – Taipei (TPE) uçuşumuzu icra eden TC-JJE kuyruk kodlu uçağımız, Taipei meydana yaklaşık 2 saat mesafede olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalmıştır. 214 yolcumuz ve 17 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 4 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır.” diyen Üstün, uçağın sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdiğini söyledi.