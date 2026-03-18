Türk Havacılık tarihinde bir milat: Gökyüzündeki milli imzamız GÖKBEY sivil uçuş sertifakasını aldı
Türkiye'nin gökyüzündeki milli imzası T625 GÖKBEY, tarihi bir eşiği daha başarıyla geçti! Milli imkanlarla geliştirilen genel maksat helikopteri, zorlu "CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası" sürecini tamamlayarak sivil havacılık vizesini aldı. GÖKBEY artık sadece askeri operasyonlarda değil, sivil yolcu taşımacılığında da boy gösterecek...
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, Türk sivil havacılık tarihinde altın harflerle yazılacak bir başarıya imza attı. Uzun süredir devam eden titiz testlerin ardından GÖKBEY, sivil sertifikasyon sürecini resmen tamamladı. TUSAŞ’tan yapılan resmi açıklamaya göre; GÖKBEY, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından verilen CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası'nı almaya hak kazandı. Bu sertifika, helikopterin uluslararası sivil havacılık standartlarında güvenlik ve uçuş kabiliyetine sahip olduğunun en üst düzey kanıtı olarak kabul ediliyor.
Bu kritik aşamanın geçilmesiyle birlikte T625 GÖKBEY, "sivil yolcu taşıma kabiliyetine sahip ilk milli hava aracı" ünvanını kazandı. Sadece askeri lojistik ve ambulans helikopter rollerinde değil; artık VIP taşımacılık, arama-kurtarma ve sivil yolcu transferi gibi alanlarda da aktif olarak kullanılabilecek. Şirketten yapılan açıklamada, "Milli imkanlarla geliştirilen T625 GÖKBEY, Türk sivil havacılık tarihindeki yerini aldı. Bu başarı, savunma sanayiindeki yetkinliğimizin sivil alana taşınmasının en somut göstergesidir" ifadelerine yer verildi.