Türk Havacılık tarihinde bir milat: Gökyüzündeki milli imzamız GÖKBEY sivil uçuş sertifakasını aldı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, Türk sivil havacılık tarihinde altın harflerle yazılacak bir başarıya imza attı. Uzun süredir devam eden titiz testlerin ardından GÖKBEY, sivil sertifikasyon sürecini resmen tamamladı. TUSAŞ’tan yapılan resmi açıklamaya göre; GÖKBEY, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından verilen CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası'nı almaya hak kazandı. Bu sertifika, helikopterin uluslararası sivil havacılık standartlarında güvenlik ve uçuş kabiliyetine sahip olduğunun en üst düzey kanıtı olarak kabul ediliyor.