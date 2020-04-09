Türk işçiler ve iş adamları karantinaya alındı
Irak'ın başkenti Bağdat'tan uçakla Eskişehir'e getirilen aralarında Türk iş adamları ve işçilerin de bulunduğu 250 kişilik grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaları için Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 17 kişi de Kütahya'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
Bağdat'tan alınan Türk iş adamları ve işçilerinde bulunduğu 267 kişilik grup, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Eskişehir'deki Hasan Polatkan Havalimanı'na getirildi.
Uçaktan indikten sonra pasaport ve sağlık kontrolleri yapılan gruptakilerden 250 kişi otobüslerle Çamlıca Mahallesi'nde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na getirildi.