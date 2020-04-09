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  3. 09 Nisan 2020 09:31

Türk işçiler ve iş adamları karantinaya alındı

Irak'ın başkenti Bağdat'tan uçakla Eskişehir'e getirilen aralarında Türk iş adamları ve işçilerin de bulunduğu 250 kişilik grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaları için Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 17 kişi de Kütahya'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Türk işçiler ve iş adamları karantinaya alındı

Bağdat'tan alınan Türk iş adamları ve işçilerinde bulunduğu 267 kişilik grup, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Eskişehir'deki Hasan Polatkan Havalimanı'na getirildi. 

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Türk işçiler ve iş adamları karantinaya alındı

Uçaktan indikten sonra pasaport ve sağlık kontrolleri yapılan gruptakilerden 250 kişi otobüslerle Çamlıca Mahallesi'nde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na getirildi. 

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Türk işçiler ve iş adamları karantinaya alındı

Giriş kayıtları yapılan grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alındı. 

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Türk işçiler ve iş adamları karantinaya alındı

250 kişi yurda getirildiği sırada AFAD, Kızılay ve polis ekipler maske ve eldivenle tedbir aldı.

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