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  3. 19 Nisan 2020 18:20

Türk karasularını ihlal eden Yunan botu neye uğradığını şaşırdı!

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik bot içerisinde motoru sökülerek Türk karasularına geri getirilen düzensiz göçmenlerin yardım çağrısı üzerine olay yerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir bot sevk edildi.

Türk karasularını ihlal eden Yunan botu neye uğradığını şaşırdı!

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik bot içerisinde motoru sökülerek Türk karasularına geri getirilen düzensiz göçmenlerin yardım çağrısı üzerine olay yerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir bot sevk edildi.

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Türk karasularını ihlal eden Yunan botu neye uğradığını şaşırdı!

Türk Sahil Güvenlik botu Türk karasularında 3 Yunan Sahil Güvenlik botunun olduğunu tespit etti ve taktik manevralar yapmaya başladı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Türk karasularını ihlal eden Yunan botu neye uğradığını şaşırdı!

Olayın ardında hızlı bir şekilde bölgeye 5 Türk Sahil Güvenlik botu daha intikal etti ve Yunan unsurları başarılı bir operasyon ile Türk karasularından Türk botları tarafından kovalanarak çıkarıldı.

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Türk karasularını ihlal eden Yunan botu neye uğradığını şaşırdı!

Bu gergin anlar ise kameralara yansıdı. Türk Sahil Güvenlik botlarının karasuyu ihlali yapan Yunan botlarını koşturması dikkatleri çekti. Yunan unsurlarının 1.42 mil Türk karasularını ihlal ettiği öğrenildi.

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