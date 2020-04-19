Türk karasularını ihlal eden Yunan botu neye uğradığını şaşırdı!
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik bot içerisinde motoru sökülerek Türk karasularına geri getirilen düzensiz göçmenlerin yardım çağrısı üzerine olay yerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir bot sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik bot içerisinde motoru sökülerek Türk karasularına geri getirilen düzensiz göçmenlerin yardım çağrısı üzerine olay yerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir bot sevk edildi.
Türk Sahil Güvenlik botu Türk karasularında 3 Yunan Sahil Güvenlik botunun olduğunu tespit etti ve taktik manevralar yapmaya başladı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Olayın ardında hızlı bir şekilde bölgeye 5 Türk Sahil Güvenlik botu daha intikal etti ve Yunan unsurları başarılı bir operasyon ile Türk karasularından Türk botları tarafından kovalanarak çıkarıldı.