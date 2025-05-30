Türk komandosu gökyüzünde şov yaptı! Onlar Türkiye'nin en seçkin askeri birliği...
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığınca düzenlenen 'Erciyes 2025 Tatbikatı', seçkin gözlemci günü hava indirme kılavuz harekatıyla başladı. 13 ülke askerinin katıldığı tatbikatta birlikler, C- 130 tipi uçaktan atlayış yaptı.
Kaynak: DHA
Kayseri 1'inci Komando Tugayı tarafından düzenlenen Erciyes 2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü hava indirme kılavuz harekatıyla başlamıştı.
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Erciyes-2025 Tatbikatı'na ait yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığı tarafından düzenlenen ve 13 ülke askerinin fiilen katıldığı 'Erciyes-2025' tatbikatından, komandoların paraşütle atladığı görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.
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