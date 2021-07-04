Türk kovboy iş başında! Sosyal medya yıkıldı

SOSYAL MEDYAYI SALLDI

Kanalın bir ucundan keçiye doğru kement atmaya çalışan yaşlı adamın çaresiz hali, o sırada kanalın diğer ucunda olan bir başka kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İple yaptığı kemendi keçiye atan yaşlı adam kovboyları aratmazken, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin altına "Türk kovboy" yorumları yapıldı.