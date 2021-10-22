Türk Lirası eriyince ''Türkiye çok ucuz deyip'' Türkiye'ye akın ettiler

“Edirne’de her şey çok ucuz”

Bulgaristan’dan Edirne’ye defalarca geldiğini söyleyen Faik Teyfik, Edirne’de fiyatların çok daha ucuz olduğunu, beğendikleri eşyaları pazardan aldıklarını belirtti. Alışveriş yapmak için Yunanistan’dan Edirne’ye geldiğini anlatan Ceylan Sulko da, bir sürü alışveriş yaptığını, Edirne’de her şeyin çok ucuz olduğunu ifade etti. Bulgaristanlı Pembe Mıhaylova da, Edirne’ye alışveriş yapmak için geldiğini, mutlu olduğunu söyledi.