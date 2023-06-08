Türk Lirası eriyor... Peki şimdi ne olacak? Reuters 5 madde sıraladı

Her şey TCMB'nin daha önceki çalkantılı dönemlerde yaptığı gibi büyük bir faiz artırımına gidip gitmeyeceğine, ya da hatta Ankara'nın uzun süredir gündemde olmadığı konusunda ısrar ettiği sermaye kontrollerini uygulamaya başlamasına bağlı olacak.

TCMB başkanlığına Gaye Erkan'ın atanması bekleniyor. JPMorgan, Erkan'ın atanması hâlinde, büyük bir faiz artırımına gidileceğini, yani şu anki %8.5'ten %25 ila %30'a çıkarılabileceğini tahmin ediyor.