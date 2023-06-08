Türk Lirası eriyor... Peki şimdi ne olacak? Reuters 5 madde sıraladı
Seçimden sonra Türk Lirası, Dolar karşısında yüzde 7'nin üzerinde bir değer kaybı yaşadı. Retures'ın analizinde TL'deki değer kaybının Türkiye ekonomisinde hangi sorunlara yol açabileceği madde madde sıralandı.
Türk lirası dün dolar karşısında yüzde 7 ile bir buçuk yılın en keskin değer kaybını yaşarken bu durum yeni hükümetin 18 aydır sürdürülen ancak döviz rezervlerinin tükenmesine yol açan döviz kurunu kontrol altında tutma politikasından vazgeçtiği izlenimini verdi.
Reuters'da yer alan analizde, Türkiye'nin on yıllardır süren finansal sorunlarının ve TL'deki değer kaybının oluşturabileceği dertlere değiniliyor. Değerlendirmede 5 başlıkta söz konusu ekonomik sorunların sonuçlarının ne olabileceği anlatılıyor.
1. KURU SERBEST Mİ BIRAKMALI?
Bütçedeki büyük açık, enflasyon sorunu ve birkaç yıldır uygulanan son derece tartışmalı politikaların erittiği döviz rezervleri, TL'deki değer kaybının sürmesini gerektirecek bol miktarda sebep olduğunu gösteriyor.
TL'deki değer kaybının durup durmayacağını ya da ne zaman duracağını kimse bilmiyor. JPMorgan ve Goldman Sachs gibi büyük yatırım bankalarının analistleri ve vadeli döviz piyasalarındaki TRYFWD= fiyatlamalara göre TL, dolar karşısında 25'e, hatta 30'a kadar yükselebilir. Bu da, dünkü %7'lik tarihi zirvelerin üzerine çıkılacağı anlamına geliyor.
Her şey TCMB'nin daha önceki çalkantılı dönemlerde yaptığı gibi büyük bir faiz artırımına gidip gitmeyeceğine, ya da hatta Ankara'nın uzun süredir gündemde olmadığı konusunda ısrar ettiği sermaye kontrollerini uygulamaya başlamasına bağlı olacak.
TCMB başkanlığına Gaye Erkan'ın atanması bekleniyor. JPMorgan, Erkan'ın atanması hâlinde, büyük bir faiz artırımına gidileceğini, yani şu anki %8.5'ten %25 ila %30'a çıkarılabileceğini tahmin ediyor.